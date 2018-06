La Festa Major de Sant Pere omple Cambrils de música, foc i tradició marinera

L’arribada de la Flama del Canigó donarà el tret de sortida al programa d’actes el 23 de juny

Actualitzada 19/06/2018 a les 20:07

La reobertura del refugi antiaeri

El pailebot de Santa Eulàlia

La Festa Major de Sant Pere de Cambrils arriba carregada d’actes tradicionals per rememorar els orígens mariners de la vila, tres revetlles que faran ballar el públic fins a la matinada i altres propostes per tots els gustos i edats.Aquesta començarà el 23 de juny amb l’arribada de la flama del Canigó al pàrquing d’Horta de Santa Maria, que consistirà en la lectura del manifest del president d’Òmnium, Jordi Cuixart; l’encesa de la foguera, l’espectacle de foc del Ball de Diables Els Cagarrieres, la ballada conjunta d’una sardana i coca de sucre i vi dolç per a totes les persones assistents.A la nit es manté la revetlla de Sant Joan, recuperada l’any passat, que enguany tindrà lloc al passeig Miramar al ritme de l’Orquestra Europa, una formació amb 40 anys d’història formada per 13 músics que oferiran una nit memorable amb un repertori de cançons de sempre i la música més actual.La festa continuarà el dia de Sant Joan amb les regates populars de llaguts tradicionals, el 26 de juny amb l’animació infantil dels Corsaris de l’Escuma de la companyia Xip Xap i el 27 de juny amb el concert de blues del grup Blueseria.El 28 de juny començarà amb les cucanyes tradicionals per a tota la família a la plaça Mossèn Batalla i acabarà amb la revetlla de Sant Pere a càrrec de l’Orquestra Nueva Etapa i el grup N.E. Versions al passeig Miramar.La Diada de Sant Pere es despertarà amb les matinades a càrrec del Ball de Diables Els Cagarrieres i els Grallers de la Colla Gegantera Tota l’Endenga. A les 11 hores, el Seguici festiu sortirà des de la des de la plaça Mn. Joan Batalla i recorrerà els carrers del port fins a l’església parroquial de Sant Pere, on a les 12 hores se celebrarà la Missa Major. En sortir, hi haurà la tradicional ballada dels elements festius. Per acabar la diada, el polifacètic artista cambrilenc Pau Piqué oferirà un concert simfònic a l’auditori del Parc del Pescador.El dia 30 de juny, l’Associació Arjau Vela Llatina de Cambrils organitza la tretzena edició de la Festa de l’Ormeig Pesca Tradicional, que té com a objectiu principal presentar i valorar l’ofici de pescador i la seva família. A més de la recreació dels oficis antics a la platja del Regueral, la tirada de l’artet i la subhasta de peix, enguany s’escenificarà l’embarcament del vi del país als bastiments de cabotatge, tal i com es feia abans de la construcció del port de Cambrils.Aquest dia també hi haurà la segona Trobada de Bèsties de Foc organitzada pel Ball de Diables Els Cagarrieres. La cercavila de foc pel passeig Marítim comptarà amb el Drac Apocaleus de Vallirana, l’Au Fènix de la Pobla de Mafumet, l’Àguila Cremablat de Tremp, El Boc de Vandellós, i la Farnaca i la Galera de Foc de Cambrils.Una de les novetats destacades del programa de la Festa Major és la reobertura del refugi antiaeri del carrer Creus el dia 23 de juny d’11 a 14 hores a la plaça de l’Església. La inauguració consistirà en una jornada de portes obertes a càrrec del Museu d’Història de Cambrils i la recreació d’escenes de la Guerra Civil amb el grup de recreació històrica Ejército del Ebro.Paral·lelament, la Torre del Llimó acollirà la instal·lació del lloc de comandament d’aquest grup de recreació històrica per donar a conèixer com era la vida dels soldats republicans durant la Guerra Civil. A més, a les 11:30 hores, des del Molí de les Tres Eres, s’iniciarà una visita guiada gratuïta de la Ruta dels Espais de la Guerra Civil que finalitzarà al refugi.La Festa Major de Sant Pere tindrà un convidat molt especial. El pailebot de Santa Eulàlia del Museu Marítima de Barcelona, un dels velers més antics de la Mediterrània que encara navega, arribarà al port de Cambrils el dia de Sant Pere i s’hi estarà fins que acabin les festes. L’embarcació acollirà una taula rodona sobre l’ofici de patró, un espectacle familiar i la celebració dels 20 anys de l’Arjau i participarà en la Festa de l’Ormeig amb una demostració de navegació tradicional a vela. A més, els dies 29 i 30 obrirà les seves portes a totes les persones que el vulguin visitar.La visita del Santa Eulàlia s’emmarca en els actes del centenari d’aquest pailebot, construït l’any 1918 en una drassana de la costa alacantina i destinat inicialment al comerç amb Amèrica i ports de la Mediterrània. Posteriorment va servir com a vaixell per al comerç a la Mediterrània i com a embarcació de suport de tasques submarines.Es pot consultar el programa complet en aquest enllaç