La Bandera Blava ja oneja a la platja d'Altafulla

La temporada de platja en aquest municipi ha començat aquest cap de setmana i s’allargarà fins el 16 de setembre amb trenet turístic i servei de socorrisme

Actualitzada 19/06/2018 a les 13:14

El trenet turístic, un reclam per als visitants

La temporada de platja ha començat oficialment a Altafulla després que aquest matí s’hagi hissat la bandera blava al passeig de Botiguers de Mar, de la mà del regidor de Turisme de l’Ajuntament, Jaume Sànchez. La temporada, que va començar el passat dissabte, s’allargarà fins el 16 de setembre i comptarà amb servei de socorrisme i trenet turístic.L’empresa Provita SCM i Salvament Marítim son els encarregats del servei de socorrisme, que va començar dissabte passat 16 de juny. L’horari de treball és de 10.30h a 19.30h, de dilluns a diumenge. Consta de quatre socorristes, que es faran càrrec de la vigilància a la platja, i d’un altre, a la Piscina Municipal, que s’obrirà a partir del diumenge 24 de juny fins al 31 d’agost. El centre operatiu estarà ubicat a l’entorn de la plaça Consolat de Mar, i hi ha dues torres de vigilància instal·lades a la sorra, a l’alçada d’aquesta mateixa plaça, i una a l’alçada del Pont de Mar.El servei incorpora una moto d’aigua, un quad amb taula de rescat, una cadira amfíbia per a les persones amb mobilitat reduïda per tal d’acompanyar-los al bany, un programa de control de polseres adreçat als menors per tal d’identificar-los en cas de pèrdua, i un registre del número de banyistes diari.També divendres passat 15 de juny, va començar la temporada d’estiu del trenet turístic que s’allargarà fins al 15 de setembre. El servei està gestionat per l’empresa valenciana Viajes Transvia Tours, després que fos la companyia que guanyés el concurs públic que va licitar l’Ajuntament d’Altafulla l’any passat.El trenet turístic, que recorre diferents punts de la Vila Closa i el Barri Marítim, manté enguany els preus. D’aquesta manera, el preu del viatge únic per als adults és de 4,5 euros; per als menors d’entre 4 i 12 anys, de 2euros; i per als grups de més de 20 persones, de 3,5 euros. També s’ofereixen abonaments de 10 viatges, amb un preu de 35 euros per als adults i de 15 euros per als menuts. El servei de trenet turístic s’ofereix de dilluns a divendres, de 18 a 21h, i els caps de setmana i festius, d’11 a 13h i de 18 a 23h.