El Consistori assegura que la tornarà a penjar i que «la intolerància no farà callar el mandat democràtic acordat al ple municipal»

Actualitzada 19/06/2018 a les 14:32

L'Ajuntament de Torredembarra s'ha llevat sense la pancarta de «Llibertat presos polítics» a la seva façana. Uns individus l'haurien tret per la nit. El Consistori assegura que «la intolerància no farà callar el mandat democràtic que emana de l'acord adoptat al ple municipal del dia 15 de març». Per això, afirmen que la tornaran a penjar a la façana de l'edifici consistorial.