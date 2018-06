El detenen per un robatori a Cambrils i l'empremta el delata d'un altre del 2016

És un veí de Mont-roig, qui no va poder ser detingut fa dos anys per manca d’antecedents, però un segon robatori l’ha deixat ara al descobert

Actualitzada 18/06/2018 a les 19:44

Un veí de Mont-roig, de 39 anys, va ser detingut la passada setmana per un robatori amb força a un habitatge de Cambrils comès l’any 2016. Els Mossos han pogut identificar ara el presumpte lladre gràcies a les empremtes que va deixar a la casa i que la policia científica va recollir aleshores. L’encreuament de la informació biomètrica –és a dir, de les empremtes dactilars– ha permès que, després de cometre un segon robatori amb força aquest mateix any, la policia hagi tingut coneixement de la identitat del suposat lladre.El primer robatori el va cometre l’any 2016 i va quedar sense resoldre. Els Mossos van rebre la denúncia des d’un habitatge on havien forçat fins a tres panys de porta diferents. Un testimoni, de fet, assegurava haver vist com un home treia de la casa i carregava diversos objectes, electrodomèstics i bicicletes de gamma alta en una furgoneta; el que es va confirmar després com a botí. La policia científica va iniciar la investigació i va recollir empremtes dactilars a l’habitatge on s’havia produït el robatori. El veí de Mont-roig es va poder lliurar aleshores, ja que no tenia antecedents que permetessin als Mossos tenir identificar-lo, però la seva empremta va quedar a la base de dades de la policia.El 4 de febrer, però, els Mossos rebien l’avís d’un robatori amb força a habitatge a Cambrils. Una patrulla de paisà assisteix a l’avís d’un ciutadà qui assegurava haver vist dos individus vestits de fosc i sortint d’un habitatge, els propietaris de la qual no hi eren. La policia rep les dades del vehicle amb què els dos individus haurien fugit i, després d’una àmplia recerca, veuen una furgoneta amb matrícula coincident circulant a gran velocitat per l’avinguda Adelaida i en direcció a l’antiga N-340 al voltant de les deu de la nit. La patrulla de Mossos d’Esquadra segueix el vehicle i, finalment, l’intercepten. Durant l’escorcoll, troben al seu interior diferents eines que són utilitzades, habitualment, per a perpetrar els robatoris amb força, com ara una pota de cabra –o palanca–, un cisell, entre altres objectes. Els individus resten detinguts i els Mossos d’Esquadra prenen les seves empremtes.El passat mes de juny la base de dades dels Mossos va donar l’avís que el presumpte autor del robatori del 2016 a Cambrils i del passat mes de febrer eren la mateixa persona: un veí de Mont-roig del Camp de 39 anys i de nacionalitat espanyola.Els Mossos van anar a buscar-lo i van detenir-lo el passat 13 de juny.