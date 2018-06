Covestro construirà a Tarragona una planta de clor amb tecnologia punta

La companyia té previst invertir al voltant de 200 milions d'euros

Actualitzada 19/06/2018 a les 16:27

El fabricant de materials Covestro utilitzarà la tecnologia de càtode despolaritzat amb oxigen (ODC) per a la construcció de la nova planta de Tarragona, una tecnologia que consumeix al voltant d'un quart menys d'energia que el mètode convencional, segons ha informat la companyia. Covestro té previst invertir uns 200 milions d'euros en la nova planta de producció. En línies generals al voltant d'un terç de les despeses de producció de clor es gasta en energia. «Els aspectes relacionats amb la sostenibilitat i eficiència energètica van desenvolupar un paper vital en l'elecció del procés», segons el director de Tecnologia de Covestro, Klaus Schäfer. «Aquesta és una història d'èxit especialment per a nosaltres ja que inicien el desenvolupament d'aquesta tecnologia en la nostra companyia fa dues dècades», afegeix.El clor és necessari per produir aproximadament dos terços de tots els polímers, però no en la seva forma pura, i només es troba en compostos químics com en la sal de roca, de la qual es pot obtenir clor mitjançant l'electròlisi, un procés que s'utilitza en una quantitat significativa d'energia. Covestro i Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers han desenvolupat una tecnologia innovadora que consumeix al voltant d'un 25% menys d'energia que l'electròlisi convencional mitjançant l'ús d'un càtode despolaritzat amb oxigen.La tecnologia ODC està basada en el procés de membrana convencional en el qual el clor, la sosa càustica i l'hidrògen es produeixen generalment a partir de sal de roca i aigua. La diferència rau en què l'electrode generador d'hidrògen que s'utilitza normalment es reemplaça per càtode despolaritzat amb oxigen. Només es produeix clor i sosa càustica i com a resultat només cal un voltatge de dos volts en lloc de tres.