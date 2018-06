Aiguamúrcia denúncia que van sabotejar l'abastament d'aigua a tres nuclis del terme

Demana la col·laboració ciutadana per descobrir els culpables de l'afectació, que es va produir el cap de setmana

Actualitzada 19/06/2018 a les 19:26

Segons que ha fet públic el mateix ajuntament, Aiguamúrcia va patir el passat cap de setmana el sabotatge del subministrament d'aigua a tres nuclis habitats del terme municipal.El consistori ha denunciat als Mossos d'Esquadra el sabotatge que va patir la línia d'aigua entre Aiguamúrcia i Les Destres, Masbarrat i l'Albà. Aquesta acció va provocar, segons el consistori, «greus problemes d'abastament d'aigua a aquests nuclis a partir de diumenge. Aquest dimarts el subministrament ja està restablert però es continua treballant per restablir la normalitat. Aconseguir que l'aigua arribi amb la pressió habitual a tots els nuclis costa molt».El sabotatge va consistir a trencar el cadenat de la caseta del dipòsit de Masbarrat i el tancament de les tres aixetes que hi ha a l'interior. Això va provocar la manca de subministrament i l'acumulació d'aire a les canonades, «ja que és una línia molt complicada per l'orografia del terreny», assenyala el consistori.L'alcaldessa d'Aiguamúrcia, Fina Bartolí, en un comunicat oficial explicava que, «aquest acte és molt greu, ja que manipular l'aigua d'ús de boca és un delicte penal» i demanava la col·laboració ciutadana per trobar el o els culpables: «Si algú ha vist alguna conducta sospitosa, agrairíem que ens ho facin saber a l'ajuntament».