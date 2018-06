Acte de record a la mestra que va exercir a la Febró durant els anys cinquanta

Josefina Cirac es va reunir amb alguns dels que van ser alumnes seus al petit municipi del Baix Camp

Les dimensions i la ubicació del petit municipi de la Febró, a les Muntanyes de Prades fa que des de fa més de 50 anys no hi hagi escola i la més propera sigui la de Prades.Aquest diumenge, però, el poble va retre homenatge a la que va ser mestra del poble entre el 1956 i el 1959, Josefina Cirac. A l'arribada al poble va ser rebuda per l'alcalde, Sergi Cotilla, que la va acompanyar a signar en el llibre d'honor de l'Ajuntament.Josefina Cirac va rebre una placa commemorativa de l'acte i la seva estada al poble, a l'escola que era a l'edifici de l'antic ajuntament. La mestra va poder retrobar-se també amb alguns dels que van ser alumnes seus, que li van fer entrega també d'un ram de flors.