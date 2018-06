Vila-seca farà 27 actuacions a la via pública per millorar l'accessibilitat

El municipi treballarà, en aquesta nova fase, en un total de 14 carrers dels tres nuclis

Vila-seca està a punt d’iniciar un nou paquet d’obres en diversos carrers dels tres nuclis del municipi amb l’objectiu d’eliminar barreres arquitectòniques de la via pública i, així, adaptar-se a la normativa i millorar l’accessibilitat. I és que, segons destaca la regidora de de Serveis al Territori, Manuela Moya, la «comoditat» dels vianants és «prioritària».Aquesta és la segona fase d’un pla que ja es va posar en marxa l’any passat i que, ara, es dóna continuïtat amb un total de 27 actuacions repartides en 14 carrers i amb un pressupost previst de 98.739,93 euros. Els treballs se centren, sobretot, en la millora de voreres i passos de zebra que es realitzaran a Vila-seca, la Pineda i la Plana. Concretament, es preveuen un total d’onze actuacions al nucli vila-secà, quatre de les quals s’executaran al carrer de Mas Calvó, i dos, al carrer del Comte de Sicart. La resta de treballs es faran a l’avinguda de Ramon d’Olzina, carrer de l’Equador, de Joan Maragall, Ponent i de l’Oest.El nucli on es realitzaran més treballs és a la Pineda, amb un total de tretze. El major gruix s’executarà al passeig de Pau Casals (nou) i, la resta, al carrer del Monestir de Poblet, d’Hipólito Làzaro i Joaquim Serra. En el cas de la Plana, es faran tres actuacions repartides entre el carrer de Sant Francesc, del Camí dels Morts i de la Verge de la Misericòrdia. El projecte ja ha estat aprovat per la Junta de Govern Local i, segons Moya, es preveu que en breu es licitin.«Fa anys que Vila-seca treballa per millorar l’accessibilitat, tant a la via pública, com també en l’àmbit privat», destaca Manuela Moya. En aquest sentit, la regidora recorda les subvencions que, anualment s’atorguen a propietaris d’habitatges del municipi amb l’objectiu d’eliminar barreres arquitectòniques, també en aquest àmbit, «i així millorar la qualitat de vida dels veïns», remarca. Dins d’aquest pla, per exemple, s’han instal·lat ascensors «en aquells habitatges on ha sigut possible, ja que, en alguns casos, les característiques de certs edificis, no permeten aquesta solució», explica.Paral·lelament a aquestes ajudes, el municipi també fa anys que du a terme treballs a la via pública per millorar l’accessibilitat. Moya destaca les obres de remodelació que s’han fet en els darrers anys al carrer d’Amadeu Vives de la Pineda, «un exemple de bona feina, on es van preservar les places d’aparcament, es van millorar les voreres i es va mantenir l’arbrat en un dels costats», remarca. En aquesta zona, també s’ha treballat en els últims anys en altres carrers, com Pep Ventura, d’Enric Morera, Marcos Redondo, Montserrat Caballé, entre d’altres.