Una fuita de gas obliga a evacuar un bar i un edifici d'Alcover

La fuita s'ha produït per les obres que es duen a terme al Passeig de l'Estació, on s'ha perforat una canonada

Actualitzada 18/06/2018 a les 12:59

Una fuita produïda a causa de les obres que es duen a terme al Passeig de l'Estació d'Alcover han obligat als Bombers de la Generalitat a evacuar un bar i un edifici de quatre plantes de la zona com a mesura preventiva. El succés s'ha produït a les 10.20h, quan una canonada de Gas Natural ha estat perforada durant els treballs a la via pública que es duen a terme en aquest punt.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet les medicions corresponents i han alertat a la companyia, que també s'ha traslladat el lloc. Com a mesura preventiva s'ha evacuat un bar i un edifici de quatre plantes i no hi ha hagut cap persona ferida. La fuita s'ha donat per controlada cap a les 11.30h.