Salou contractarà 25 persones a l'atur per millorar el manteniment de la ciutat

El contracte serà de 3 o 6 mesos, en funció del lloc de treball

Actualitzada 18/06/2018 a les 15:46

El servei d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Salou, SOM Salou, ha presentat les 25 places del nou pla d’ocupació local 'Jaume I 2018' que tenen en compte diferents sectors de la població per tal de millorar i reforçar els serveis a la ciutadania i el manteniment de la ciutat. Com cada any, s’han dissenyat atenent els perfils professionals de les persones aturades de Salou i dels projectes a desenvolupar pels diferents departaments de l’Ajuntament.«Aquesta és la tercera convocatòria, l’objectiu de la qual és millorar les possibilitats d’accés al mercat laboral i aconseguir pal·liar temporalment la situació socioeconòmica de les persones contractades», ha comentat David González, regidor d'Ocupació. El pla s'ha finançat amb fons propis de l'Ajuntament, concretament, amb prop de 400.000 euros.En total s’han creat 25 llocs de treball: 9 places de peó i oficial/a de paleteria; 7 de peó i oficial/a de jardineria; 3 de peó i oficial/a de muntatge i instal·lacions; 1 de dinamitzador/a juvenil; 2 d’agents cívic; 1 de peó de manteniment d’instal·lacions; i 2 places d’auxiliar de programes i subvencions.Les persones seleccionades seran contractades per un període de 3 o 6 mesos, en funció al lloc de treball –en el cas del peó i oficial/a de muntatge i instal·lacions, i el de dinamitzador/a juvenil el contracte podrà ser prorrogable fins a un màxim de 12 mesos-; i realitzaran projectes de manteniment de la ciutat, actuacions puntuals i arranjament de petites obres urgents a la via pública, manteniment de les estructures de fusta de les zones de platja, treballs de jardineria, dinamització i realització d'activitats per a joves, o la realització de campanyes cíviques informatives i de conscienciació a la ciutadania.