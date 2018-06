L’acte, organitzat pel Grup de Dones Blanca d’Anjou, va tenir lloc ahir diumenge a la Plaça Catalunya

L’Hospitalet de l’Infant va acollir, ahir diumenge 17 de juny, la 24a Trobada de Puntaires de l’Hospitalet de l’Infant, organitzada pel Grup de Dones Blanca d’Anjou en col·laboració amb l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. En aquest acte, que es va celebrar a la Plaça Catalunya, hi van participar més de 200 persones d’arreu de Catalunya i de l’Aragó.Els participants es van concentrar a la Plaça Catalunya de les 10 del matí fins la 1 del migdia per mostrar el seu domini de la tècnica de punta de coixí, així com per mostrar els seus treballs al públic.