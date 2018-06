Localitzen l'embarcació on va morir una dona prop de Calafat

El fort vent i les grans onades van bolcar el vaixell, que es va quedar a la deriva, mentre el remolcava Salvament Marítim

Actualitzada 18/06/2018 a les 20:31

Salvament Marítim ha localizat aquesta tarda l'embarcació motriu Ursus on va morir una dona de 27 anys prop del port de Calafat, el passat dijous. L'helicòpter Helimer 220 l'ha trobat després de portar una setmana al mar i el buc Punta Mayor ha estat l'encarregat de traslladar-la fins al port de Tarragona.La dona morta va sortir el passat dimecres per la tarda a navergar amb tres persones més per la costa de Tarragona. Salvament Marítim va rebre una trucada cap a les 22.30 hores alertant que l'embarcació havia quedat a la deriva a 6 milles de la costa de L’'Ametlla de Mar.Durant l'operació de remolc de la barca va començar a entrar aigua al seu interior a causa de la forta maror i el vent amb ratxes de 50 nusos. Com a conseqüència de les condicions meteorològiques adverses, l'embarcació va bolcar llençant a l'aigua els seus tripulants. Tres persones van poder ser rescatades, però una va quedar desapareguda.Salvament va iniciar un dispositiu de recerca, mobilitzant també els bussejadors. Finalment, l'Helimer 220 va recuperar a la dina de l'aigua i la va traslladar a l'aeroport de Reus. Tot i els esforços del personal mèdic per reanimar a la dona, aquesta va acabar morint.