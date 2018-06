Leo Brouwer i Hopkinson Smith actuaran al Festival de Guitarra de l'Hospitalet

El certamen se celebrarà del 25 al 29 de juliol

El Festival Internacional de Guitarra l’Hospitalet de l’Infant 2018, que se celebrarà del 25 al 29 de juliol, estarà dedicat a la música de cambra i comptarà amb la participació d’intèrprets i lutiers reconeguts mundialment. És el cas del cubà Leo Brouwer, membre d’honor de l’Internacional Music Council de la Unesco, i del nord-americà Hopkinson Smith, considerat un dels millors llaütistes del món. El so de la guitarra estarà acompanyat en aquesta segona edició pel del so d’altres instruments, com la viola, el violí, la flauta i la veu. Duo Ditirambo, el duet dels noruecs Henning Kraggerud i Petter Richter també consten a la programació de l’únic festival dedicat a la guitarra que hi ha a la demarcació. D'altra banda, els catalans Carles Trepat i Anabel Montesinos seran els encarregats de la cloenda, amb l’Orquestra Kammart, dirigida per Àlex Sansó.En el concert de cloenda s’interpretarà Fantasia Catalana, un homenatge a Enric Granados de Trepat, «basat en cançons populars catalanes i peces del propi Granados», segons ha explicat l’autor aquest dilluns durant la presentació del festival. També s’interpretarà Concierto de Aranjuez, la cèlebre composició musical per a guitarra i orquestra del compositor Joaquín Rodrigo.Durant els cinc dies del festival, a les instal·lacions del Centre Cultural Infant Pere s’oferiran quatre concerts i La nit dels artistes de la terra, amb el Duo Becerra, El Duo Ribera Sabat, Patricia de No i Manel Sánchez, Sadahiro Otani i Kimiyo Nakako com a convidats. També s’hi faran tres conferències, cinc exposicions d’instruments i quatre màster classes.