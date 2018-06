La revetlla de Sant Joan d'Altafulla tindrà lloc a la zona verda de davant del Castell

El correfoc dels Diables Petits donarà el tret de sortida a la festa

La zona verda de davant del Castell d’Altafulla serà l’escenari on se celebrarà la revetlla de Sant Joan en aquest municipi. La festa s’iniciarà amb el correfoc dels Diables Petits, que precedirà l’arribada de la Flama del Canigó, la lectura del Manifest de Sant Joan i l’encesa de la foguera.Els assistents també podran gaudir d’un sopar popular, coca i una copa de cava, a càrrec del CE Altafulla. Els tiquets es poden adquirir per 6 euros a l’Estanc Pijuan, Forn Martí (a Baix a Mar) i a la Gelateria La Perla. La vetllada estarà amenitzada per l’orquestra Venus.La regidora de Festes, Montse Castellarnau, ha demanat precaució a l’hora de manipular petards per tal de prevenir accidents. Alguns dels consells a tenir en compte són no guardar-los a la butxaca, no posar l’encenedor o la metxa a la mateixa bossa dels petards, o no fer-los explotar dins d’una ampolla o de qualsevol altre element.