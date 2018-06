La Pobla, preparada per als actes centrals de la Festa Major

Els Jocs Mediterranis, els actes litúrgics, el chill out i les propostes infantils són els principals atractius de la celebració

Divendres, els Jocs seran protagonistes

La Pobla ha encetat aquest cap de setmana la Festa de Sant Joan, patró del municipi. El tret de sortida el va donar Elsa Punset, la pregonera d’enguany, i va seguir amb una cercavila i el concert de Vergüenza Ajena i Los Manolos. La jornada de diumenge va estar marcada per les propostes esportives i per la diversión amb exhibicions de gimnàstica rítmica i amb l'espectacle Ball l'aigua més escuma, entre d'altres.Aquest divendres, a les 13 hores, La Pobla s'estrenarà com a seu dels Jocs Mediterranis, amb la disputa del duel futbolístic que enfrontarà les seleccions de Turquia i França. Aquest partit tindrà continuïtat la setmana vinent amb cinc xocs més, entre els quals l’estadi pobletà acollirà una semifinal, així com els partits pel tercer i pel setè lloc de la competició futbolística dels Jocs.Pel que fa a la pròpia activitat festiva, el divendres tindran lloc propostes infantils com el berenar i animació infantil amb un espectacle musical al Parc del Basal (19 hores); una demostració i classe oberta de ball en línia i més tard, un concert tribut a El Último de la Fila, la disco mòbil amb Gabry DC, Alex Sunrise, DJ Salmer i DJ Guibbons, i el Chill out.Per al dissabte al matí hi haurà l’esmorzar popular, la tradicional tirada al plat i un espectacle infantil. Per la tarda, actuarà l’Orquestra Tangara, que serà també l’encarregada d’amenitzar el ball de Festa Major al punt de la mitjanit, tot just després de l’encesa de la tradicional foguera de Sant Joan i l’espectacular Nit del Foc. També hi haurà una nova sessió del Chill Out i Disco mòbil.Diumenge se celebrarà la tradicional missa en honor a Sant Joan i la posterior cercavila. També s'inaugurarà la plaça Mossèn Lluís, en homenatge al Fill Predilecte del municipi. Seguidament es farà el vermut popular i la ballada de sardanes. Per la tarda, hi haurà l'espectacle infantil Bassal Rock; un concert tribut a Nino Bravo i una sessió al Chill Out.Finalment, la Festa Major arribarà al seu final el dilluns amb activitats per als més petits: inflables, animació, pintacares, etc.