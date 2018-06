Els Mossos alerten d'una falsa promoció de PortAventura

L'estafa, que circula per les xarxes i per serveis de missatgeria instantània, té l'objectiu d'obtenir les dades bancàries

Actualitzada 18/06/2018 a les 15:42

Els Mossos d'Esquadra han alertat, a través del seu compte de Twitter, d'una falsa promoció de PortAventura en la qual s'assegura que el parc regala cinc entradess gratuïtes a 500 famílies per celebrar els seus 23 anys. Aquesta estafa, que circula per les xarxes i els serveis de missatgeria instantània, té com a objectiu obtenir les dades bancàries d'aquells usuaris que caiguin en el parany.Aquesta falsa promoció demana als usuaris que, per a optar a les entrades gratuïtes, contestin unes preguntes sobre el parc temàtic en una pàgina web. Un cop fet aquest pas, també demanen que s'ompli un formulari amb les dades personals del participant. L'objectiu dels estafadors és, entre altres mals usos, obtenir les dades bancàries d'aquells qui omplin aquest formulari.Cal dir que els Mossos d'Esquadra han habilitat en la seva pàgina web un apartat per alertar sobre els falsos rumors i ajudar a no propagar-los.