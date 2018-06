El Servei Local de Català de Cambrils celebra els 25 anys d'activitat al municipi

L’Ajuntament va obsequiar el SLC amb un diploma de reconeixement de la seva tasca a favor de la llengua

El Servei Local de Català de Cambrils (SLC) va celebrar elsd’activitat al municipi el passat divendres, coincidint amb la cloenda dels cursos de català i del Voluntariat per la llengua.A l’acte d’enguany, com sempre protagonitzat per alumnat i voluntariat, es va fer un recorregut per la història de l’escola a Catalunya, amb representació d’escenes d’El florido pensil o la lectura de la Carta als mestres, de Carles Capdevila, entre altres, i va acabar amb la preestrena la coral Canta amb el Cor.Després del concert va cloure l’acte Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils, que va lliurar a l’equip del Servei Local de Català un diploma en reconeixement de la tasca feta durant aquest quart de segle.El SLC de Cambrils ha organitzat un total de 446 cursos de català per a adults amb 8.927 inscripcions d’alumnes procedents tant de Catalunya com d’arreu del món. També que ha posat en marxa 634 parelles lingüístiques del programa Voluntariat per la llengua o que durant aquest període s’han revisat 3.536 pàgines, s’han fet sessions de recursos lingüístics per al personal de l’Ajuntament i s’han administrat proves de català en els processos de selecció de l’Administració local.