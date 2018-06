Dos ferits en bolcar un cotxe a la C-37 a Valls

Les persones afectades han estat evacuades al Pius Hospital de Valls en estat menys greu

Actualitzada 18/06/2018 a les 09:11

Dues persones han resultat ferides, a primera hora del matí d'aquest dilluns 18 de juny, en un accident amb un únic vehicle implicat a la C-37 a l'alçada de Valls. Tal i com informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït a les 6.23h al quilòmetre 5 d'aquesta via en direcció Valls, on un turisme ha bolcat després de patir una sortida de via.Com a conseqüència de l'accident, dos dels quatre passatgers del vehicle accidentat han resultat ferits. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat tres ambulàncies del SEM, que han traslladat els afectats en estat menys greu al Pius Hospital de Valls. També hi han acudit dues dotacions dels Bombers, que han desconnectat la bateria del cotxe i han hagut de tallar uns xipresos per tal de tombar i retirar el vehicle.Per altra banda, l'accident no ha causat cap tipus d'afectació viària.