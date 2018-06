Demana una cadira de rodes elèctrica per seguir veient el port de Salou

Un veí de 80 anys busca col·laboració ciutadana

Un veí de Salou, de 80 anys i que arrossega les conseqüències de diverses malalties, busca col·laboració ciutadana per aconseguir una cadira de rodes elèctrica que li permeti desplaçar-se més fàcilment a l’hora de sortir de casa. L’home, que viu al carrer Barcelona, té dificultats importants per caminar i disposa ja d’una cadira convencional, que sí que li va ser subvencionada. L’accés a una amb motor, que pogués estalviar a la seva dona –també d’edat avançada i operada de cames i braços– l’esforç d’empènyer-lo, li és necessària per no haver de renunciar a una activitat que concentra la il·lusió del seu dia a dia: recórrer el tram fins al port de Salou, on es retroba d’alguna manera amb l’afició que, temps enrere, el va vincular al món de la pesca. D’un punt a l’altre hi ha més de 800 metres, uns 10 minuts a peu que cada cop es fan més complicats per a ella amb el pes de la cadira i que l’obliguen a «anar-se aturant a cada moment per descansar als bancs i poder seguir endavant», perquè a l’home «li és més complicat també cada vegada ajudar amb les rodes». Reunir els «prop de 1.500 euros» que val una cadira nova resulta per al matrimoni i per al seu entorn «molt complicat, almenys ara», i el temps apressa. En aquest cas, assegura un dels familiars, no han trobat la manera d’obtenir alguna ajuda que rebaixés la xifra per comprar-la.La cadira amb motor, d’altra banda, hauria d’adaptar-se preferiblement a les dimensions de l’edifici on viu l’home, que accedeix al quart pis a través d’un ascensor amb 1,18 metres d’ample. La família està buscant amb certa urgència alguna persona o empresa que disposi d’una cadira elèctrica i se’n vulgui desprendre o bé que pugui fer alguna aportació de qualsevol forma per adquirir-la, i que es posi en contacte amb la redacció del Diari Més.