Cambrils premia els seus estudiants més aplicats

L'Ajuntament lliura els Premis d'Excel·lència pels alumnes del municipi amb les notes més altes

18/06/2018 a les 16:36

Els premiats

L’Ajuntament de Cambrils ha lliurat aquest dilluns els Premis d’Excel·lència i els reconeixements als vuit alumnes que han aconseguit els millors expedients acadèmics de Batxillerat i Cicle Formatiu de Grau Superior durant el curs 2017-2018 que acaba de finalitzar.Per una banda, el Premi d’Excel·lència al millor expedient acadèmic de Batxillerat ha estat per l’alumna Maria Vidal Trilla, de l’Institut Cambrils, que ha obtingut una nota final de 10. Per l’altra, el Premi al millor expedient de Cicle Formatiu de Grau Superior se l’ha emportat Núria Salesa Guerrero, del Grau Superior en Administració i Finances de l’Institut Ramon Berenguer IV, que ha tret una nota curricular de 9,4. Totes dues han guanyat un diploma i un ordinador portàtil.L’Ajuntament de Cambrils també ha reconegut l’esforç de vuit alumnes que també han obtingut uns resultats destacats amb un diploma i un val de 50 euros per destinar a la compra de llibres. Després de les guanyadores dels Premis d’Excel·lència, les alumnes de Batxillerat amb les millors notes han estat Maria Roca Fernández (9,67), Laia Pomar Pallarès (9,57) i Susanne Marij Hallebeek (9,53) de l’Institut Cambrils i Beatriz Martínez Ruiz (9,48) de l’Institut Ramon Berenguer IV.Pel que fa als cicles superiors, les notes més altes han estat les de Borja Farelo Domingo (9,28), Andrea Martínez Gilo (9,14), Maria Merly Cano (9,06) i Sara Solís Sánchez (8,72) del Grau Superior d’Administració i Finances de l’Institut Ramon Berenguer IV.L’acte ha comptat amb la participació de l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el regidor de Cultura i Festes, Lluís Abella, i el regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Cambrils.