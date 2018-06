Alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Morell exposen les seves fotografies al Consistori

La mostra es podrà visitar fins al 27 de juny

Actualitzada 18/06/2018 a les 17:09

La sala d’exposicions de l’Ajuntament del Morell acull, aquests dies, una mostra de fotografies d'una quarantena d’alumnes de l’Institut Morell que enguany han cursat la matèria d’Educació visual i plàstica. Unes obres que els joves han treballat durant una part del curs agafant com a eix central les ombres i els reflexos. Justament, Ombres-Reflexos és el títol de la mostra, on es poden veure imatges d’una altíssima qualitat tècnica i un gran valor estètic, i que posen de manifest la bona feina realitzada pels joves.Aquest és el quart any que, coincidint amb el final del curs acadèmic, s’organitza aquesta exposició, amb imatges que sempre giren al voltant d’una temàtica concreta (en altres ocasions han estat les lletres o els retrats). Els alumnes, un cop finalitzada l’exposició, es queden amb les fotografies com a record de l’activitat i del seu pas per l’Institut Morell.La mostra, que rep el suport de la regidoria d’Ensenyament i la de Cultura, Festes i Joventut de l’Ajuntament del Morell, es va inaugurar la setmana passada i es podrà visitar fins al 27 de juny, en horari d’oficina, a la sala d’exposicions del consistori.