Rescaten una dona al Niu de l'Àliga

La zona era de difícil accés però els Bombers han pogut evacuar-la amb dotacions terrestres

Actualitzada 17/06/2018 a les 16:53

Una dona que passejava pel Niu de l’Àliga, a Mont-ral, ha caigut aquest matí torçant-se el turmell i, en conseqüència sense poder moure’s. Ella mateixa ha trucat al servei d’emergències que ha activat dues unitats de Bombers per rescatar-la i una ambulància.Tot i que la zona era de difícil accés, els Bombers han pogut evacuar-la amb les dotacions terrestres, sense la necessitat d’activar l’helicòpter. Ells s’han encarregat de portar la dona fins al Mas Forners on una ambulància ha atès a la dona de 55 anys. El SEM ha donat l’alta a la dóna allà mateix i no ha calgut evacuar-la a cap hospital.