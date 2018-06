López: «Molts han pogut tornar i s'ha envellit la població andalusa»

Fills d’andalusos de tercera i quarta generació continuen la tradició del ‘Rocío’, segons Charo García

La població andalusa a Tarragona ha anat descendit en els darrers anys i, la que queda, ha anat envellint. «Molts han pogut tornar a Andalusia, la població ha envellit, però hi són els fills d’andalusos de tercera i quarta generació, que han nascut aquí i continuen la tradició. De fet, la Romería del Rocío cada cop va a més...», diu Charo García, presidenta de la Casa d’Andalusia de Tarragona i província.Sota un sol de justícia, però amb la mateixa devoció de sempre, andalusos, catalans i visitants d’altres punts de la geografia assistien aquest migdia a la missa rociera a l’envelat que, com cada any, s’ha instal·lat a la Pineda. A la tarda, els romeros han tret la verge a espatlles per visitar les 36 casetes que enguany formen part del recinte de la romeria.La Romería del Rocío, lluny de ser una tradició amb perill d’extinció, és un fenomen que cada any creix més i més, segons Charo García. Les xifres parlen per si soles: «En el camí han participat entre tres i quatre mil persones, hi ha 29 carretes, més les vuit de l’organització. S’han plantat 36 casetes i dues no han pogut fer-ho per manca d’espai. Aquest any, també, hem hagut de posar moltes més cadires per la missa rociera», segons paraules de la presidenta de l’associació andalusa.La Romeria del Rocío de la Pineda s’ha convertit, de fet, en un nou atractiu turístic per a la població de segona residència. «Hi acudeixen manxecs, extremenys, hi ha també aragonesos que tenen un pis a la Pineda i la zona i aprofiten aquests dies, coincidint amb la Romería, per venir aquest cap de setmana i visitar el recinte», diu García.Els rocieros van sortir dissabte a la tarda del Serrallo direcció la Pineda i van passar la nit a Bonavista. A dos quarts de cinc van començar la ruta que els va portar per Icomar, Riuclar, Torreforta, la Granja, Campclar i Bonavista, i al matí van reprendre el camí per arribar, finalment, a la Pineda. El recinte es desmuntarà dimarts, a les sis de la tarda, i la romeria tornarà a Tarragona, on és previst que entrin pel polígon Francolí cap a les nou de la nit.