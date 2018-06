Els terroristes dels atemptats de Cambrils i Barcelona haurien arribat fins a Salou

És una de les informacions que recull la investigació en curs

Actualitzada 17/06/2018 a les 13:13

Cinc dels terroristes que van cometre els atemptats de Cambrils i Barcelona haurien arribat fins al passeig Jaume I de Salou on van donar la volta en veure una patrulla de la Guàrdia Civil, segons publica el Periódico. En aquell moment va ser quan haurien decidit tornar a Cambrils, on van veure un vehicle dels Mossos d’Esquadra i van decidir seguir endavant.Aquesta és una de les informacions que ha sortit a la llum de la investigació que s’està duent a terme sobre aquests atemptats. Amb l’ajuda de l’FBI han reconstruït el possible recorregut que van fer els terroristes un cop van aconseguir sortir de Barcelona.També s’ha donat a conèixer un vídeo on els terroristes porten armilles amb explosiu reals i insulten i amenacen als Mossos d’Esquadra. En aquest mateix vídeo hi ha una amenaça genèrica cap als espanyols a qui anuncien que «patiran». El Periódico també informa que una de les hipòtesis principals és que els atemptats s’anaven a cometre a la Sagrada Familia de Barcelona i a la Torre Eiffel de París. «Pensàvem que serien atemptats simultanis. Anaven a utilitzar les furgonetes i les bombones de butà, però també almenys un d’ells anava a sortir del cotxe amb una armilla d’explosius per arribar més lluny dels dos monuments i fer-se detonar entre la gent», assenyala una font consultada per el Periódico.Tot es va precipitar amb l’explosió del xalet d’Alcanar el 16 d’agost. «L’imant Es Satty anava a ensenyar als terroristes com fabricar la «mare de Satanàs» (el TATP, l’explosiu que es veu a les gravacions) i les armilles, però alguna cosa va sortir mal i tot va volar pels aires», explica el confident a el Periódico.