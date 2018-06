Les quatre persones involucrades han resultat il·leses

Actualitzada 17/06/2018 a les 11:58

Dos cotxes han xocat aquest matí a la C-31, a Calafell, concretament al punt quilomètric 140. El servei d’emergències ha rebut l’avís passats dos quarts d’onze del matí i ha activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i unitats del SEM.El xoc no ha estat massa important i el SEM no ha hagut d’intervenir, ja que les quatre persones que viatjaven en els dos turismes han resultat il·leses. El succés tampoc ha afectat el trànsit perquè els vehicles accidentats no han quedat al mig de la calçada i la resta de turismes han pogut passar per la carretera sense problemes.