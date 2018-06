Desfer-se de la motxilla del fracàs i fomentar l'autoestima per retornar els joves al sistema educatiu i al món laboral

El Programa de Noves Oportunitats ha inserit un 35% dels joves al mercat laboral i prop d'un 40% ha millorat la seva ocupabilitat al Camp de Tarragona

El programa de Noves Oportunitats del Camp de Tarragona ha engegat aquest mes de juny la segona edició després d'haver atès a 503 joves d’entre 16 i 24 anys en risc d'exclusió social entre els anys 2015 i 2017. Motivar i fomentar l'autoestima d'aquests joves que no estudiaven ni treballaven -el 79% no tenien l'ESO i el 45% feia entre tres i sis mesos que es trobaven sense fer cap activitat-, és el principal objectiu d'aquest projecte que tracta de forma integral l'àmbit professional, acadèmic i personal d'aquests nois i noies. «Són joves amb vulnerabilitat social i que estan acostumats a pensar que no serveixen per a res», afirma la directora del CNO del Camp de Tarragona, Azahara González. Per això, treballen per «retornar-los-hi la confiança i treure la motxilla de fracassos que porten». De fet, els resultats de la primera edició estimen que el 38,8% dels joves ha millorat la seva ocupabilitat i que el 35% ha trobat feina. Entre les novetats del projecte hi ha la durada, que s'allarga a dos anys, a diferència d'altres programes del Servei d'Ocupació de Catalunya que s’executen en vuit o nou mesos.Adquirir coneixements, habilitats socials, seguretat en un mateix i retrobar la motivació són alguns dels punts sorgits en la dinàmica de grup d'alguns dels joves que han participat en la primera edició i que defineixen els objectius d'aquest programa. Es tracta d’un gruix significatiu de nois i noies que es troben en una situació de risc d'exclusió social. Molts d'ells estan tutelats per la DGAIA i d’altres compleixen mesures alternatives, o bé provenen de famílies desestructurades. També hi ha joves que han perdut la motivació pels estudis, com és el cas de la Laia Roca. «Estava passant per una depressió, tenia problemes escolars i l'assistent social em va recomanar el CNO», ha explicat. Ara, amb gairebé 18 anys ha obtingut el curs de monitora que, segons ella, l'ha ajudat a relacionar-se amb la gent i a expressar-se millor quan fa entrevistes de feina. Per aquesta raó, diu, ha sentit la «valentia» per reprendre els estudis que havia abandonat i ja està acabant l'últim trimestre de tercer d'ESO. «El meu somni és treballar amb nens petits i, gràcies al curs de monitor, en tinc l'oportunitat», reconeix.En canvi, la situació de la Sara Lozano, de 26 anys, era diferent. Tot i tenir el certificat de l'educació secundària i els cicles formatius d'atenció sociosanitària i d'educació infantil, no havia aconseguit trobar feina en cap d'aquests àmbits. «Quan acabes els estudis no saps com afrontar el món laboral ni quines competències són les més adequades en una entrevista», lamenta. Prèviament, havia participat d'un procés de selecció de personal amb la Fundació Pere Tarrés que va ser «nefasta», segons recorda. Després del seu pas pel CNO ha aconseguit entrar a la borsa de treballadors d'aquesta entitat i, ara, Lozano afirma que «sap clarament com afrontar entrevistes».El Programa de Noves Oportunitats està estructurat en quatre fases. La primera d'elles es basa en la definició del projecte vital i professional i treballa amb accions vivencials. «Això ens dona un valor afegit, anem per exemple al rocòdrom perquè toquin una campana», ha afirmat la directora, la meta és transmetre que allò que han assolit fent esport i transferir-ho a la vida diària «quan diuen que no ho poden aconseguir». Es tracta d'una «qüestió d'esforç i de constància», segons la directora González. Pel que fa a la segona etapa, s'escull un itinerari i s'estableixen les accions a curt, mitjà i llarg termini, i en les darreres se'n fa una tutorització i s'executa la inserció laboral i l'escolarització.Un dels eixos fonamentals del projecte són les formacions en empreses, que compten amb unes 100 hores de pràctiques per tal que els joves en facin un tast. «Hi ha nois i noies que volen ser mecànics i que, als deu dies, ens diuen que no els hi agrada perquè es pensaven que es dedicarien a coses del tunning. Això ho vivim com una oportunitat”, explica González. «Si no els hi ha agradat no passa res i es canvia de sector, però culminant les hores per tal de treballar aspectes com el compromís», subratlla. Aquells que l’encerten en allò que volen fer segueixen altres nivells fins que se'ls prepara per accedir a un grau formatiu o per aconseguir un certificat de professionalitat. «És un increment progressiu de les accions i que no es viu com un fracàs. Al final, és créixer cap endavant», remarca la responsable del centre.Des del Centre de Noves Oportunitats del Camp de Tarragona es mostren satisfets pels resultats de la primera edició. Es van entrevistar a uns 800 joves, dels quals van formar part del programa mig miler. D'aquests, finalment, han treballat colze a colze amb 371 joves, dels quals 144 han millorat la seva ocupabilitat a través de 24 formacions, com imatge personal, comerç i màrqueting o transport, manteniment i mecànica. A més, han trobat feina 129 joves. La resta, han millorat competencialment, atès que aquest col·lectiu no assistia a les seves obligacions o bé no arribava puntal. Ara bé, en aquest aspecte han aconseguit un canvi de tarannà al final del programa i, si preveuen que faran tard o que no hi podran assistir, avisen als tècnics. «Això suposa un guany qualitatiu molt important perquè sempre treballem per l’empoderament dels joves i no volem ser assistencialistes», sentencia.La primera edició del projecte, que es va iniciar el desembre del 2015 i va finalitzar al novembre del 2017, ha comptat amb gairebé un centenar d'empreses col·laboradores, una quinzena d'entitats i s'ha donat cobertura a les poblacions de Reus, Cambrils, Salou, Valls, Tarragona, Montblanc, Torredembarra, Roda de Berà, Cunit, Calafell, El Vendrell i la Bisbal del Penedès. Aturat durant mig any per la paralització institucional, aquest mes de juny el CNO ha arrencat la segona edició amb la voluntat d'atendre a una quantia similar de joves fins al 2020. El programa va ser licitat per un valor de 3 milions d'euros, però el projecte no ha utilitzat encara tota la partida, segons la direcció.