Una setantena de castellers de la Vella de Valls aixequen pilars davant les presons dels líders independentistes

Agents de la Guàrdia Civil identifiquen tots els membres de l'expedició a la presó de Soto del Real

Actualitzada 16/06/2018 a les 16:51

«No afluixeu»

Una setantena de castellers han sortit aquest dissabte a la matinada del local d'assaig de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per participar en un acte de suport als presos polítics. Durant l'expedició, impulsada per l'entitat, s'ha alçat un pilar de reconeixement davant de cadascuna de les presons madrilenyes on encara romanen tancats dirigents polítics i associatius catalans: Alcalá-Meco, Soto del Real i Estremera. La colla ha volgut fer coincidir aquest esdeveniment amb el 16 de juny, la data en què fa vuit mesos que els presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, van entrar a presó. Just al centre penitenciari de Soto del Real, on estan empresonats Cuixart i Sànchez, agents de la Guàrdia Civil han identificat tots els membres de l'expedició.Mitja dotzena d'agents han començat a demanar el document d'identitat tant a la setantena de castellers com als periodistes que els acompanyaven, just després d'haver aixecat un pilar de 5 davant del centre penitenciari. Més enllà de retardar l'expedició, la presència policial no ha tingut majors conseqüències. A les altres dues presons, la Colla Vella no ha tingut cap tipus d'impediment, si bé hi ha actuat a major distància del centre penitenciari i amb molta agilitat.«És una barreja de sentiments, entre il·lusió i entusiasme d'estar a prop d'ells, i impotència que segueixin aquí dins injustament; la millor manera que nosaltres tenim de transmetre les coses és fent castells», ha declarat la vicepresidenta de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Lurdes Quintero. «Els familiars ens van dir que potser sentirien les gralles des de dins, ells saben que hi som i esperem que hagin sentit aquesta aleta alçada a l'esperança», ha afegit Quintero.Els castellers s'han vestit en una benzinera on han tancat els darrers serrells del dia. Dos membres de l'expedició, ambdós advocats, el diputat Eusebi Campdepadrós i un membre de la junta de la colla vallenca, s'han pogut reunir amb Junqueras, Rull, Turull, Romeva i Forn, durant 45 minuts i els han pogut traslladar tota l'acció d'aquest dissabte, sobre la qual els han respost que aquest tipus d'iniciatives els reconforta. «Això ens dona vida aquí dins», han assegurat.La iniciativa va sorgir arran el comentari que va llançar un casteller, en plena diada castellera de Santa Úrsula de l'any passat, que va demanar «No afluixeu» a Jordi Turull i Carles Mundó. Pocs dies després, els dos representants de la Generalitat eren empresonats. La colla, per això, va creure que tenia el deure de fer-los un reconeixement als polítics i líders independentistes, dedicant-los un pilar a cadascuna de les presons on els retenen des de fa mesos.A partir d'aquí, s'han aixecat pilars als municipis de tots els presos. La colla, que ha carregat els pilars amb el tradicional toc de castell de les gralles, i els ha descarregat interpretant Els Segadors, ha tancat la seva expedició coronant un pilar en homenatge als polítics exiliats en un restaurant en el qual acostumen a fer parada els familiars dels presos. De fet, els castellers han coincidit amb amics dels presos, el periodista Jordi Barbeta o l'escriptora Empar Moliner.