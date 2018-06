La noia de 28 anys ha estat evacuada a l’Hospital Joan XXIII amb pronòstic menys greu

Actualitzada 16/06/2018 a les 17:48

Un accident a l’A-27, al punt quilomètric 18, a l’alçada de Valls ha deixat una persona ferida. Concretament, una noia de 28 anys que ha hagut de ser traslladada a l’hospital Joan XXIII amb pronòstic menys greu a causa d’un accident.En el succés només s’ha vist implicat un turisme que, per causes que encara es desconeixen, ha acabat bolcant a la carretera. El Servei d’Emergències Mèdiques ha activat una unitat per desplaçar a la noia ferida i també s’han desplaçat unitats dels Mossos d’Esquadra i Bombers.