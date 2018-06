Les casetes han arribat aquest migdia després de sortir ahir del Serrallo

La verge del Rocío ha arribat aquest migdia a La Pineda per celebrar, un any més, aquesta festivitat. Els ‘rocieros’ van sortir ahir a la tarda del Serrallo direcció La Pineda però van passar la nit a Bonavista. A dos quarts de cinc van començar la ruta que els va portar per Icomar, Riuclar, Torreforta, La Granja, Campclar i Bonavista, i aquest matí han sortit d’aquest municipi per arribar a La Pineda.Aquest vespre faran la ofrena floral a la verge del Rocío, instal·lada en una de les carpes del recinte. A més, a les dotze de la nit faran el Rosari de Torxes, un recorregut amb veles pel voltant de les casetes. Les activitats s’allargaran fins dimarts a la tarda i demà serà el dia en què la verge passarà per davant de cada caseta on li dedicaran una sevillana.