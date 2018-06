Inaugurat el passatge del Pinatell de Salou

Es tracta d’un pas públic per a vianants que uneix el carrer Punta del Cavall amb la cala de la Vinya

Actualitzada 16/06/2018 a les 17:25

Salou ha remodelat un pas públic que unia el carrer Punta del Cavall amb la cala de la Vinya i l’ha anomenat passatge del Pinatell. L’alcalde del municipi, Pere Granados, juntament amb diversos regidors ha inaugurat aquesta nova via destinava únicament per a vianants.A més de l’adaptació i condicionament del passatge també s’ha reordenat la zona del voltant i s’han dut a terme treballs de recuperació del patrimoni mediambiental. Amb aquesta iniciativa, des del consistori pretenen dinamitzar la zona i recuperar espais verds del Cap Salou. Les obres han comptat amb un pressupost total de 98.610€ que s’han destinat a la remodelació del pas actual amb la formació de nous trams d’escala i la creació d’un replà a mig tram per escurçar el tram únic actual. També s’ha dut a terme la construcció d’un camí alternatiu adaptat pel mig del bosc.