Cambrils amplia el programa d'activitats d'estiu per a joves L'Estenedor: de classes de repàs a Youtubers

La regidoria de Joventut ha incorporat 17 noves activitats al programa, que compta amb un 40% més de pressupost

Actualitzada 15/06/2018 a les 09:38

Noves activitats

Cuina: amanides i de supervivència

First de dos nivells: inicial i avançat (en comptes de PET)

Les classes de repàs se separen entre juliol i agost i/o ambdós

Youtubers

Lettering

Manualitats: cistell amb texans vells, bosses amb samarretes

Taller de creació teatral d’objectes i titelles

Pintura mural

Pintura naïf i puntillisme

Torneig de just Dance

Taller de màgia

Taller de maquillatge i pentinats

Aquopolis

Paintball

Activitats que es repeteixen

Taller de bateria

Caiac

Pàdel surf

Pàdel

Campus: setmana tecnològica

Campus: lego mindstroms

Campus: aplicacions mòbils i realitat virtual

First

Intel·ligència emocional

Tècniques d’estudi

Classes de repàs

Taller de teatre i expressió corporal

Pintura artística

Torneig de FIFA

L’Ajuntament de Cambrils ha decidit aquesta temporada potenciar el programa L’Estenedor adreçat als joves, amb la programació de 17 activitats més que l’any passat i un increment del pressupost del 40%.El regidor de Joventut, Eduard Pellicer, i la tècnica, Alegria Rodríguez, van presentar dijous la vuitena edició d'aquest programa d’activitats d’estiu per a joves de 12 a 30 anys.El regidor va destacar la participació dels corresponsals joves en la programació de L’Estenedor, que, a proposta seva, inclou activitats com els tallers de cuina d’amanides i supervivència, de lettering i de manualitats, el torneig de Just Dance o les sortides a l’Aquopolis i al Paintball.L’Estenedor compta amb un pressupost de 13.000 euros i ofereix un total de 589 places de 30 activitats de cultura, oci, art, salut, educació i música, subvencionades en diferent percentatge segons el cost de l’activitat i l’àmbit. Les persones interessades ja es poden inscriure a l’Ateneu Juvenil. Les places són limitades i s’atorguen per ordre d’inscripció.El programa sencer es pot consultar: AQUÍ