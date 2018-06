Una distribuïdora de petards destinarà el 2% dels guanys de Sant Joan a repartir aliments bàsics

L’empresa adquirirà productes de primera necessitat per repartir-los a famílies que són en llista d’espera del banc d’aliments municipal

Actualitzada 15/06/2018 a les 14:03

L’empresa distribuïdora de petards Focs artificials la Caseta de Calafell preveu destinar el 2% de la recaptació de la campanya de Sant Joan a repartir productes de primera necessitat entre les famílies del municipi que són en llista d’espera per accedir al banc d’aliments municipal. Fa dos anys, aquesta mateixa empresa va impulsar una campanya solidària per a repartir lots de petards entre els nens de famílies sense recursos econòmics, i l’any passat van ampliar els lots amb una coca de Sant Joan i una ampolla de refresc. Aquesta vegada, però, la companyia ha preferit canviar el concepte de la campanya solidaria amb l’objectiu d’atendre una necessitat directa. «Som coneixedors que al poble hi ha famílies en espera de poder rebre productes del Banc dels Aliments, i preferim ajudar-les que no pas repartir petards, malgrat per a nosaltres seria més fàcil», ha explicat a l’ACN José Antonio Jiménez, propietari de La Caseta.La iniciativa està coordinada amb les entitats Arc Calafell, Asadis i Càritas, que s’encarregaran de distribuir els aliments aconseguits amb el 2% de la recaptació de la venda de petards durant els dies previs a Sant Joan. Al mateix temps, els impulsors adquiriran els productes al supermercat Charter de Calafell que s’ha compromès a proporcionar-los a un preu rebaixat. En conjunt, Jimenez calcula que podran destinar «entre 300 i 400 euros» a la compra d’aliments, que confien que arribarà pràcticament a la mitja tona de productes com sucre, llet, arròs o oli.