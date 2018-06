Un pres en tercer grau es querella contra Mas Enric per denegar-li els permisos

Hauria de gaudir de permisos de sortida de la presó o de cap de setmana, però se li neguen al·legant una ordre d’expulsió del país que ja no existeix

Actualitzada 15/06/2018 a les 08:41

A la cafeteria dels funcionaris

Un intern del centre penitenciari de Mas Enric ha interposat una querella criminal contra la junta de tractament de la presó pels presumptes delictes de detenció il·legal, desobediència a l’autoritat i prevaricació administrativa.El pres, qui té el tercer grau des del juliol del 2017, no ha pogut gaudir de cap permís de sortida ordinari o de cap de setmana, tal com li correspondria en la seva classificació, ja que, des del centre penitenciari, s’addueix que l’intern està pendent de la seva expulsió del país. El cert és, però, que l’ordre d’expulsió va quedar anul·lada per ordre judicial el passat 21 de maig i C.A.H –inicials del pres– haurà de finalitzar la seva condemna a Catalunya. De fet, el jutge de vigilància penitenciària ja va advertir al centre de Mas Enric que no es pot negar la possibilitat de permís de sortida per estar pendent d’una expulsió, segons l’auto d’abril d’aquest mateix any.Segons Laura Contijoch, l’advocada que representa l’intern, «se l’està privant al seu dret a la llibertat i a la família i s’està vulnerat també el dret a la reinserció del penat».Contijoch recorda que el jutge de vigilància penitenciària ha acordat que no pot denegar-se sortida de permís per estar pendent d’una expulsió (encara ja no existint la mateixa), la Junta de Tractament continua denegant els permisos de sortida sota aquesta condició, tot i que el seu representat està classificat en tercer grau perquè compleix totes les condicions previstes.L’advocada de l’intern C.A.H., de 37 anys i que ha acomplert ja dos terços de la seva condemna per tràfic de drogues, recorda –i així es recull a la querella que es va presentar ahir– que el seu client «té una actitud impecable en el Centre Penitenciari, de tal manera que ha estat mereixedor d’un destí de confiança en la cafeteria dels funcionaris i treballadors i, a primera hora del matí i fins ben entrada la tarda, compleix amb el seu horari laboral en l’edifici que està just tocant al carrer i, a més, ocupa tota la part del dia en la realització de tasques pròpies per la feina». De fet, no acumula cap mena de part o sanció per mal comportament. La querella apel·la també al fort arrelament del pres, qui s’ha casat recentment amb la parella amb qui manté una relació des del 2014.En la denúncia, presentada ahir, l’intern demana que s’identifiqui el personal administratiu que li ha denegat els permisos fent cas omís al jutge de vigilància penitenciària i a l’auto de l’Audiència Provincial de Tarragona i se’ls investigui pels presumptes delictes de detenció il·legal, desobediència greu a l’autoritat i prevaricació administrativa.