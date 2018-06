Ha estat traslladat amb ambulància fins a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu

Actualitzada 15/06/2018 a les 19:52

Un parapentista ha estat rescatat pels Serveis d'Emergència de Catalunya, després d'haver caigut per la zona del Coll d'Alforja al municipi Arbolí. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 18.42 hores i han activat l'equip GRAE amb dos camions i un helicòpter. Finalment, el rescat s'ha pogut fer amb un dels vehicles per terra fins a traslladar al ferit a l'ambulància.El parapentista ha estat traslladat per carretera fins a l'Hospital Sant Joan de Reus per una ferida a la cama i un possible esguinç.