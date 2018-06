El cartell de la Fira de l'Avellana se sotmetrà a votació popular

Els veïns de Riudoms tindran del 15 al 25 de juny per votar tant a Facebook com als comerços de la vila

Actualitzada 15/06/2018 a les 13:32

El cartell de la 38a edició de la Fira de l'Avellana a Riudoms se sotmetrà a una votació popular, per escollir el cartell definitiu. Un jurat expert en disseny ha triat les quatre propostes que han rebut des del 31 de maig. Aquest és el segon any consecutiu que el cartell es posa en votació de la 38a Fira de l'Avellana i la 419a Fira de Sant Llorenç. Els riudomencs i riudomenques disposaran del 15 al 25 de juny per votar la proposta del disseny de cartell que més els hi agradi.Els establiments comercials de Riudoms s’han convertit en punts de votació per a facilitar la participació dels veïns i veïnes de Riudoms. L’’organització de la Fira ha distribuït urnes i butlletes de votació en més de 30 establiments perquè els veïns de Riudoms puguin votar el cartell guanyador. La votació també es pot fer electrònicament a través d'un Àlbum de Fotos disponible a la pàginaFacebook de l’Ajuntament de Riudoms, en el qual la gent podrà fer «M’agrada» que vulguin que guanyi. El cartell guanyador es donarà a conèixer a finals del mes de juny a les pàgines web www.riudoms.cat www.avellana.cat , com també a les xarxes socials municipals.