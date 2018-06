Presó sense fiança per apallissar a la seva mare de 70 anys als Pallaresos

L'anciana es troba ingressada a l'Hospital Joan XXIII amb múltiples contusions i ossos trencats

El jutge ha ordenat presó per a un veí de Tarragona, de 32 anys, detingut el passat dia 12 pels Mossos d'Esquadra per apallissar a la seva mare, segons fonts judicials.La víctima, veïna dels Pallaresos de 70 anys d'edat, està ingressada a l'hospital Joan XXIII de Tarragona amb múltiples contusions i ossos trencats.El detingut va agredir la seva mare al domicili d'ella, on la van trobar malferida altres familiars, que van alertar de seguida al telèfon d'emergències 112.A l'anciana la van atendre d'urgència en el mateix lloc i la van traslladar a l'hospital Joan XXIII de Tarragona, on segueix ingressada.El detingut va passar ahir a disposició judicial i el magistrat va decretar presó comunicada i sense fiança, mentre segueix la investigació sota secret d'actuacions.