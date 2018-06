L'Ajuntament de Valls reobre el procés de licitació del Museu Casteller per un valor d'1,8 MEUR

Les empreses tenen un mes per presentar les seves ofertes i està previst que les obres s’enllesteixin l’abril del 2019

Actualitzada 14/06/2018 a les 20:06

El projecte museogràfic

La junta de govern de l’Ajuntament de Valls ha aprovat definitivament el projecte museogràfic del Món Casteller -Museu Casteller de Catalunya- i la licitació pública de les obres d’instal·lació de la museografia dissenyada per Ignasi Cristià. Es tracta de l’última fase del projecte, la qual podria estar enllestida l’abril de l’any que ve, segons el batlle, Albert Batet. L’alcalde, però, no ha concretat la data d’inauguració del museu i ha afirmat que han de ser «cauts» perquè és un projecte «potent a nivell de país i del món casteller», el qual genera «tantes il·lusions», ha afegit. Les empreses tindran 35 dies naturals per presentar les seves ofertes i l’import de licitació és d’1.823.577 euros. Cal recordar que la primera licitació, que tenia un import d’1,6 milions, va quedar deserta atès que l’empresa adjudicatària hi va acabar renunciant. En l’actual projecte s’han introduït canvis per millorar-lo i, així, garantir una major concurrència al concurs.Entre les novetats d’aquesta segona licitació per enllestir el projecte de la museïtzació de l’equipament s’han incorporat millores que afecten tres espais que són importants per al seu funcionament. Es tracta del Centre de Documentació obert a investigadors i estudiosos del fet casteller, de l’espai educatiu com a zona d’activitats per a escolars i infants, així com el de la botiga. També s’han actualitzat preus dels aparells tecnològics i s’han revisat equips tècnics per tal d’adequar el projecte a les últimes novetats del mercat. Per tot plegat, les novetats introduïdes pretenen potenciar una major concurrència de les empreses al concurs públic.«Els 1,8 milions d’euros és una important suma que ha de servir de motivació de cara a l’atractiu del propi museu des del punt de vista cultural, turístic i comercial», ha destacat Batet, el qual també ha remarcat que la part museogràfica és quelcom «molt preuat de l’excel·lent projecte» d’Ignasi Cristià. De fet, en la licitació, a més de l’oferta econòmica, també es valoraran elements relacionats amb la qualitat, l’adequació tècnica i estètica, el muntatge i instal·lació, així com els calendaris dels treballs a realitzar, entre d’altres qüestions, com per exemple, l’ampliació dels anys de garantia de tots els aparells o l’augment del tancament acústic de l’espai del muntatge immersiu «Força».La proposta museogràfica de Cristià conté muntatges audiovisuals immersius i sensorials que faran sentir les emocions i els valors de tot el que envolta el fet casteller per atreure tant al públic generalista com el més expert. El projecte, enregistrat pel grup Grup Lavínia en quinze places castelleres de tot Catalunya, prèviament seleccionades per un consell d’experts, combina el rigor d’un centre d’interpretació cultural i de recursos narratius innovadors.Una combinació que es plasma per un recorregut d’emocions i d’aprenentatge que mostra el patrimoni i la modernitat d’una tradició nascuda a Valls fa més de dos segles i declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco.