Endesa destina 3,6 MEUR per la neteja i protecció de boscos de la demarcació

L'empresa revisa que la distància entre la massa forestal i les infraestructures és la correcta, entre d'altres tasques

Actualitzada 14/06/2018 a les 17:07

Neteja de boscos

Endesa destinarà enguany a la demarcació de Tarragona més de 3,6 MEUR en el Pla anual per a la campanya de protecció dels boscos, presentat avui a la comarca del Bages, concretament a la colònia Antius, al terme municipal de Callús. Aquest es vertebra, bàsicament, en tres eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, la realització de termografies i les revisions exhaustives de totes les instal·lacions. Enguany, a més, s’ha consolidat l’ús de la tecnologia LIDAR que va començar a utilitzar-se l’any passat a la xarxa d’alta tensió d’arreu del territori, un dispositiu que realitza un escaneig làser per determinar que la distància entre la massa forestal i les infraestructures és la correcta, a més de fer estudis de creixement de la vegetació.Del total de 98.127 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a Catalunya, el 53,7% són aèries –o el què és el mateix, 52.681 quilòmetres– i, per tant, estan subjectes d’alguna manera a zones boscoses o amb vegetació. L’especial orografia dels boscos, com a element viu, que creix i canvia constantment, fa que la Companyia –conscient de les dimensions de la seva xarxa– destini una inversió singular per protegir els espais forestals catalans, seguint les seves directrius de sostenibilitat i protecció ambiental. Es focalitzen els espais boscosos i d’altres especialment sensibles per a la societat, que reclamen una protecció i una dedicació màxima. En concret un 97,1% de les línies d’alta tensió que hi ha repartides pel territori són aèries, mentre que de mitjana tensió en són un 53,2% i de baixa tensió un 50,7%.D’aquesta manera, una de les tasques essencials és la tala i esporga selectiva de la massa forestal –arbres, sotabosc i arbustos– que creix al voltant de les línies elèctriques, tot respectant l’espai estipulat per l’administració entre el bosc i els cables més pròxims. Aquests treballs es realitzen seguint els criteris de col·laboració amb agents del territori, com el cos de Bombers, els Agents Rurals, Parcs Naturals de Catalunya o les administracions, totes elles especialment sensibles a les zones forestals.