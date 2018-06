Els treballadors de la Xarxa Santa Tecla convoquen una nova aturada aquest divendres

Protesten per la precarietat del sistema sanitari i la falta de recursos i dotacions al territori

Els treballadors d’Atenció Primària de la Xarxa Sanitària Santa Tecla han convocat una nova aturada aquest divendres al migdia, a les 12 hores, per protestar per la precarietat del sistema sanitari i la falta de recursos i dotacions al territori.Després de l'important seguiment que va tenir l'aturada de la setmana passada, la plantilla dels centres ABS de Vila-seca, Llevant, Torredembarra, l'Arboç, El Vendrell, Calafell i altres consultoris mèdics locals han decidit tornar a reivindicar-se davant de les portes dels centres.Els treballadors alertaven d'una sobrecàrrega de feina per manca de personal, una manca de substitucions de baixes laborals i vacances i retallades retributives o salaris congelats. Segons la direcció de l'empresa, això es deu a «l’infrafinançament» sofert pels serveis d’atenció primària de les sis ABS en els pressupostos del Govern dels darrers vuit anys.Els professionals sanitaris asseguren que han «arribat al límit» i que les propostes de solucions que van traslladar a l'empresa segueixen sense resposta. Per això, animen que tots els treballadors dels centres i la població es sumi a l'aturada del divendres a les portes dels centres ABS.