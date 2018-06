Els pobles del Baix Camp que més reciclin obtindran un projecte social

Els municipis adherits a la prova pilot hauran d’assolir, almenys, el 60% de recollida selectiva

Actualitzada 13/06/2018 a les 19:55

Reciclar més a canvi d’un projecte social per al poble. Aquest és el repte que s’ha plantejat a quatre pobles del Baix Camp. Es tracta d’una innovadora campanya impulsada pel Consell Comarcal i Secomsa a fi d’aconseguir que els municipis assoleixin el 60% de recollida selectiva, tal com fixa la Unió Europea i que també recull la Generalitat per a l’horitzó 2020. Les dades de selectiva al territori s’estaven estancant, lluny d’aquest objectiu. La mitjana comarcal és d’un 40%, si bé la realitat de cada municipi és molt diferent.Amb aquest nou projecte, arribant al llindar del 60%, o superior, els ingressos de més que obtindria l’empresa gestora de residus revertiran directament en els pobles adherits, que són Riudoms, Maspujols, l’Aleixar i Volanova d’Escornalbou. Això es tradueix en quantitats econòmiques concretes de 4.000 euros per a Vilanova d’Escornalbou, 7.000 a l’Aleixar, 4.300 a Maspujols i fins a 25.000 euros a Riudoms.A Vilanova ja tenen clar què en faran dels diners: compraran un desfibril·lador. De moment, quatre municipis participen en la prova pilot d’una iniciativa que es vol acabar estenent al conjunt de la comarca. Els agents impulsors presumeixen de ser els primers en dur a terme aquest projecte al conjunt del país, tret d’una experiència similar a Mataró.«Va ser un procés molt divertit; vam analitzar les necessitats del poble i al final vam decidir un desfibril·lador. Teníem altres idees pensades per a col·lectius concrets, però el desfibril·lador va ser el més votat i, a més, arribava a totes les franges socials i d’edat del poble», explica Felicitat Martínez, veïna i regidora a Vilanova d’Escornalbou.Dels quatre municipis del Baix Camp que formen part de la prova pilot, Vilanova és dels que es troba més avançat. La metodologia consisteix en reunir un equip de treball, denominat grup motor, en el qual una vintena de veïns decideixen quin projecte social pot ser el més necessari i idoni on invertir-hi els recursos provinents dels beneficis de la selectiva. «L’objectiu és augmentar la recollida selectiva al 60% i fer cada any una acció al poble, ja sigui social o d’un altre caire», diu el vicepresident de Secomsa, Xavier Gallego, responsable de la campanya. Segons Gallego, més enllà de bonificar el bon reciclatge a través de les tarifes, s’ha volgut compensar els municipis amb una idea que desperti «trempera».