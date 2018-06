El vaixell es troba de camí cap al Port de València

Actualitzada 14/06/2018 a les 14:45

L’Ajuntament del Vendrell ha comunicat a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) l’interès de formar part de la xarxa de municipis que acolliran els refugiats procedents de vaixell Aquarius, que ja es troba de camí cap al Port de València.Des de la Regidoria de Serveis Socials s’està redactant la proposta de recursos disponibles i el nombre de persones que es podrien acollir per tal de facilitar una resposta coordinada, ràpida i eficaç a aquest drama humanitari.D’acord amb l’operatiu coordinat per la vicepresidència del Govern d’Espanya per acollir als refugiats, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i altres Federacions territorials estan recollint les demandes d’acollida d’aquells municipis que reuneixin les condicions establertes a aquesta finalitat.