El TSJC rebutja un recurs contra l'adjudicació d'una guingueta a Salou

Falla a favor de l’Ajuntament i contra l’anterior concessionari de l’establiment número 16 de Llevant

Actualitzada 13/06/2018 a les 20:07

El Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acabat donant la raó a l’Ajuntament de Salou en el contenciós obert entre l’anterior concessionari de la guingueta 16 de la platja de Llevant i el consistori per l’adjudicació de l’explotació del servei per les temporades 2013 a 2016.L’antic concessionari, Xavier Beamud, va presentar un contenciós administratiu contra l’acord de la Junta de Govern Local de Salou pel qual es van adjudicar les guinguetes de la platja, tot al·legant presumptes «irregularitats» en el procediment. La sentència del tribunal desestima ara tots i cada un dels motius de la seva impugnació i entén que l’adjudicació es va fer de manera correcta, ja que el nou adjudicatari va complir, en forma i termini, tots els requisits contemplats en el plec de condicions del concurs. D’altra banda, la sentència del TSJC imposa a Beamud el pagament de les costes processals. Contra la sentència hi cap la possibilitat de presentar un recurs de cassació.La polèmica per l’adjudicació de la guingueta número 16 de la platja de Llevant arrenca l’any 2012, quan es va convocar un concurs públic per renovar les llicències d’explotació. El de Xavier Beamud és només un dels tres contenciosos administratius que alguns dels que van perdre la llicència d’explotació dels xiringuitos de platja van interposar contra el procediment públic.En el cas de Beamud, aquest va recórrer el fet que s’hagués adjudicat el permís d’explotació de la zona d’hamaques a dues persones que van optar a la concessió sense tenir cap vincle i sense haver-se constituït com a UTE. Tot i això, es va sumar l’antiguitat d’una d’elles per a guanyar el concurs. La sentència del TSJC rebutja aquesta part del recurs en considerar que «tampoc es pot considerar que s’hagi infringit el disposat en l’apartat 2 a l’annex VII del plec de condicions, relatiu a la valoració de l’experiència en la prestació de serveis de temporada en les platges. L’esmentat precepte impedeix que una empresa o societat pugui beneficiar-se de l’experiència que acrediti qualsevol dels seus membres o socis integrants, la qual cosa no resulta d’aplicació en aquest cas, en què els adjudicataris van actuar a títol individual».Part del contenciós presentat per Beamud se sustentava també en què «una de les adjudicatàries no hauria presentat còpia de l’assegurança de responsabilitat civil en presentar-se al concurs». Sobre això, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya conclou que «els adjudicataris disposaven d’una assegurança de responsabilitat civil amb efectes des del 14 de desembre de 2012, amb vigència anual i que, per això, cobria tota la temporada de platja de 2013, per la qual cosa s’ha de concloure que van complir de forma suficient amb aquest requisit».