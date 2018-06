Detenen in fraganti a un parella per un furt al carrer Barcelona de Salou

Els agents de paisà van presenciar com els detinguts sostreien una cartera i un telèfon mòbil d'un bolso

Actualitzada 14/06/2018 a les 17:39

Un home i una dona de 27 i 30 anys, de nacionalitat romanesa i veïns de Salou, han estat detinguts aquest dimecres com a presumptes autors d’un delicte de furt.Al voltant de les 12.00 hores d’ahir, una patrulla de paisà es trobava realitzant rondes a peu per la zona comercial de Salou i van localitzar una parella de coneguts carteristes de la zona.En fer-los un seguiment discret, els agents van veure com la parella s’apropava a una turista que s’havia aturat al pas a nivell del carrer Barcelona. Tot dissimulant, entre la multitud de la gent aturada davant de la via, la detinguda mentre tapava amb un barret de palla la bossa de mà de la víctima va aprofitar per obrir-se-la i sostraure-li la cartera amb la documentació, targetes de crèdit, diners, i el telèfon mòbil. El detingut, d’esquenes a la víctima, s’encarregava de vigilar i alhora tapar l’acció de la seva acompanyant.En veure aquesta acció els agents van intervenir i van detenir l’home i la dona per un delicte de furt, retornant in situ els objectes sostrets a la seva propietària.Els detinguts han passat avui a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.