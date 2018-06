Desallotgen els establiments del Port Halley de Vila-seca per una forta olor

Vuit persones han estat ateses pel SEM per una forta picor als ulls i a la gola

El centre comercial de Port Halley de Vila-seca ha estat desallotjat per una forta olor a les instal·lacions. La Policia Local del municipi ha rebut un avís a les 17.25 hores per part dels treballadors de manteniment del centre avisant de la presència d'una olor desconeguda. Vuit persones han estat ateses per una picor als ulls i a la gola. El centre ha estat tancat durant dues hores i ja es troba obert al públic, tot i que encara no s'ha identificat l'olor. El més probable és que la causa hagi estat un esprai irritant, segons han informat els Bombers.Els agents s'han personat a l'edifici situat a l'avinguda Pere Molas i han comprovat l'existència de l'aroma. Per aquest motiu, s'ha decidit desallotjar el supermercat Mercadona, la bolera Diverland i el Decathlon. Les persones que es trobaven a dintre han estat conduïdes fins a la zona de l'aparcament. L'establiment Wine Palace ha continuat obert, ja que el seu accés és exterior respecte l'edifici principal.També s'han activat cinc dotacions de Bombers de la Generalitat que han acudit al centre comercial per buscar l'origen de l'olor amb mesuradors. No obstant això, una possible fuita de gas ha quedat descartada, segons fonts oficials.Tres unitats del SEM han atès a sis persones, cap d'elles menor, amb símptomes d'irritació als ulls i a la gola. Dos treballadors del Mercadona s'han desplaçat a l'ABS de Vila-seca perquè presentaven les mateixes molèsties.El Port Halley ha estat tancat al públic durant dues hores però ja s'ha restablert la normalitat. De moment, la forta olor ja no està present a les instal·lacions i els treballadors i els usuaris han pogut tornar als establiments. Els Bombers segueixen al lloc dels fets per intentar esclarir els fets.