Cambrils recupera 170 places de l'aparcament regulat d'Horta de Santa Maria

Finalment, només és tancarà la part del solar destinada a la construcció del complex residencial

Actualitzada 14/06/2018 a les 14:58

L’Ajuntament de Cambrils ha arribat a un acord amb la propietat del solar d’Horta de Santa Maria per recuperar més de la meitat de les places de zona taronja que s’havien perdut el passat mes d’abril amb motiu de les obres del complex residencial.D’aquesta manera, la propietat no tancarà tot el solar tal com estava previst sinó només la part on s’han de construir els habitatges. Concretament, es podran fer servir 170 de les 300 places d’aquest aparcament proper a la zona del port.Dimecres al matí l’empresa municipal APARCAM va començar les obres de construcció de la nova rampa d’accés de vehicles pel carrer Tramuntana i en els propers dies retirarà l’asfalt de la part de terreny que es tancarà per iniciar les obres del complex.L’aparcament entrarà en funcionament la setmana que ve i serà regulat de dilluns a diumenge en horari de 10 a 14 i de 17 a 22 hores, com en els darrers estius, per augmentar la rotació dels vehicles aparcats i oferir més disponibilitat de places al llarg del dia.Aquestes places de zona taronja se sumen a les 72 noves places d’aparcament gratuïtes resultats de la recent reordenació de la circulació del barri d’Horta de Santa Maria.