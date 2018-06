La circulació ja es troba normalitzada

Actualitzada 13/06/2018 a les 19:39

Un incendi ha tallat la circulació de la carretera TP-3141 que va de Reus a Cambrils, coneguda com la carretera de Misericòrdia. El foc s'ha produït a les 17.32 hores i ha afectat diversos camps agrícoles que hi ha a les dues parts de la via, al quilòmetre 5,2. L'incendi s'ha originat molt a prop d'una granja.Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat i el Grup d'Actuació Forestal (GRAF) han treballat per a extingir-lo, tot i que les ràfegues de vent que estan afectant el Camp de Tarragona han dificultat les tasques. A les 18.45 el foc s'ha donat per apagat.