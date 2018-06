Renfe reforça la línia de la costa R16 durant l'estiu

Ha incrementat un servei diari entre Barcelona i PortAventura i ha perllongat dos trens entre Tarragona i Cambrils

Actualitzada 13/06/2018 a les 17:16

R1, RG1 i R2 també

Renfe reforça aquest estiu l’oferta de serveis a les línies que donen servei a les zones costaneres per atendre l’augment de la demanda durant els mesos d’estiu que es produeix en aquestes línies. Entre les línies reforçades hi ha la R16, la R1, la RG1 i la R2.La línia R16, que va de Barcelona fins a Tortosa, veurà incrementat la seva combinació amb un servei entre PortAventura - Barcelona. Aquest s'oferirà de dilluns a divendres i fins al 16 de setembre. A més, diàriament s’han perllongat dos trens, un per sentit, fins a Cambrils que actualment iniciava o finalitzava el seu recorregut a Tarragona.Aquestes millores s’afegeixen a la ja programada des del 25 de març en la que es va posar en funcionament un nou tren per sentit en la relació Tortosa – Barcelona, els diumenges i festius. Aquesta millora es mantindrà fins el 28 d’octubre.Les altres línies costaneres que es veuran millorades són la R1 entre Molins de Rei-Maçanet-Massanes per Mataró; i la RG1 entre Mataró – Portbou per Girona. La R2 sud que passa per la platja de Castelldefels també incrementarà la seva oferta.