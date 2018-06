La CUP portarà la gestió de l'aigua de Riudecanyes al Parlament

Reclamen a l'ACA la creació d'una taula «imminent» per abordar la problemàtica

Actualitzada 13/06/2018 a les 15:08

La CUP traslladarà mitjançant una proposta de resolució al Parlament possibles solucions al conflicte per la gestió dels recursos hídrics entre el pantà de Riudecanyes i el de Siurana. El grup denuncia que diferents administracions públiques del Baix Camp i Priorat podrien estar fent un ús fraudulent de l'aigua i que l'agricultura i la pagesia s'estarien veient perjudicats. Així, relaten que hi hauria aigua que «hauria d'anar només destinada a usos agrícoles i va a ús de boca o industrial i recreatiu», segons ha explicat l'exdiputat Sergi Saladié. Després d'escoltar les demandes de grups ecologistes en una reunió al Parlament en què van participar diversos grups, es reclama una auditoria, que s'estableixi un cens transparent de regants i els seus drets, i l'establiment d'un cabal mínim a la conca del Siurana. A banda, la formació demanarà una reunió al més alt nivell amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ens gestor, per avaluar la possibilitat d'impulsar una taula per abordar la problemàtica que, apunten, fins ara, no s'ha pogut solucionar des del territori.«Hi ha ajuntaments amb drets de reg que han utilitzat l'aigua per a ús industrial o ús de boca sense tenir-ne la concessió administrativa», ha explicat el regidor de Reus Edgar Fernández. «Ajuntaments com el de Reus utilitzen aigua de boca a través d'una xarxa única que no permet diferenciar orígens ni finalitats», ha dit. Fernandez també ha recordat que l'anàlisi no parteix si les construccions de Riudecanyes i Siurana són «lícites o no» o de si «la gent de Reus roba aigua o no, o si els del Priorat s'aprofiten d'infraestructures que no han pagat». «No busquem culpables, sinó solucions», ha apuntat.Damià Fàbrega, diputat de la CUP al Consell Comarcal al Priorat, ha denunciat que la falta de recursos hídrics es va posar sobre la taula «fa molts anys» i que aquesta problemàtica no es limita a un ús agrícola a la comarca, sinó que va més enllà. «Poboleda, Torroja, Gratallops o la Vilella Alta, entre d'altres, han tingut problemes d'abastament d'aigua», ha recordat.La CUP ha decidit tirar endavant amb aquesta proposta de resolució a la comissió de medi ambient després d'haver intentat fer mediació entre els territoris i els agents –agricultors, ecologistes i ajuntaments. «Davant la fugida endavant, traslladarem la problemàtica al Parlament», ha afirmat Saladié, que ha explicat que tots els grups parlamentaris excepte Ciutadans i el PP es van reunir amb Ecologistes en Acció i GEPEC per tractar la qüestió.El grup de la CUP ha assumit com a pròpies les demandes dels ecologistes, centrades a cercar transparència, definir el cens de regants i el cabal mínim de la conca de Siurana. Així, si altres grups, dels quals en principi hi hauria un consens general, s'intenta llimar les demandes, la CUP s'hi oposarà i continuarà reclamant «la demanda de màxims». A més, no es descarta que la formació de la CUP al Priorat i Baix Camp pugui fer una compareixença al Parlament.Per tot plegat, els cupaires també reclamen la creació d'una taula «imminent», que es podria emmirallar en la del Ter, per abordar la problemàtica. Així, consideren que aquesta podria ser una manera de gestionar el problema a curt termini, ja que no es tracta d'un gran cabal, ni d'un ampli territori i amb més agents que el cas gironí.Amb tot, la formació persegueix una proposta d'ajustament de les necessitats reals dels pagesos al Baix Camp i eliminar els usos fraudulents. «Amb això pensem que seria suficient per abastir les necessitats reals de la pagesia, mantenir un cert cabal mínim al Siurana i fins i tot abastir a nivell agrícola i domèstic als pobles del Priorat», ha considerat Saladié.A llarg termini, la CUP proposa que cada conca gestioni de forma autosuficient els seus recursos. A banda, i pel que fa al camp, proposen reciclar les aigües brutes, utilitzar recursos propis i continuar optimitzant els sistemes de reg perquè sigui més eficients. Confien que amb aquesta política es pugui tenir, en uns anys, una derivació zero de l'aigua de Siurana cap a Riudecanyes.