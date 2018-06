L'Ateneu La Mina de la Canonja abandona les Barraques del Mamut per discrepàncies amb l'ajuntament

Reclamen que les entitats tinguin més capacitat de decisió en l'organització i anar cap a un model d'autogestió

Actualitzada 13/06/2018 a les 11:15

L'assemblea de l'Ateneu Popular la Mina ha decidit no participar en la pròxima edició de les Barraques del Mamut que organitzaven diverses entitats del municipi i l'Ajuntament de la Canonja des de l'any 2014 i que s'emmarquen dins les celebracions estivals al municipi.La Mina participava en l'organització de l'acte des de la seva creació i apostava per un model d'autogestió i de col·laboració entre les entitats i el consistori. Posteriorment es va afegir a la celebració de les barraques el concert del Mamut Rock, tot i que sense la participació vinculada de les entitats del municipi.L'ateneu considera que les barraques no han de convertir-se en un festival que comporti grans aportacions econòmiques municipals, sinó que hauria de mantenir-se dins un model autogestionat per la Coordinadora d'Entitats.Les divergències entre l'ateneu i el consistori no són, però, només econòmiques i també tenen a veure amb criteris organitzatius. Segons ha expressat l'Ateneu Popular la Mina en un comunicat, «critiquem la manca de voluntat de diàleg de l'Ajuntament», i afegeixen la denúncia per la prohibició de publicar el cartell editat per la Coordinadora, «per contenir elements satírics amb el municipi les edicions dels anys 2016 i 2017».Finalment l'ateneu desmana a l'equip de govern municipal que les Barraques del Mamut es recuperin, «a partir de la participació de les entitats, no com un espai de consulta, sinó com un espai de presa de decisió».