Els empleats de la neteja viària de Salou reclamen una reunió amb l'empresa

Insten a negociar el conveni col·lectiu aquest mes de juny i, sinó, estudiaran emprendre mesures

Actualitzada 12/06/2018 a les 21:06

La vaga dels treballadors de neteja viària i recollida de residus de Salou encara plana com una possibilitat cara aquest estiu. I és que el Comitè d’Empresa reclama una reunió, aquest mes de juny, amb la UTE que té la concessió d’aquest servei –Urbaser Nordvert– per iniciar les negociacions, amb la convocatòria de la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu. «Portem més d’un any esperant que s’iniciïn les negociacions i no hem vist cap moviment al respecte», es destaca des del Comitè, que alhora, es considera que «ha arribat el moment» de «poder seure a parlar dels principals problemes que existeixen a la companyia: la jornada laboral, el salari, les pagues i els contractes fixes-discontinus». Els treballadors, a més, afegeixen un ultimàtum, tot entenent que aquest mes s’iniciarà el procés. «En cas contrari, entendrem que la direcció de l’empresa vulnera els drets bàsics de representació», es remarca. Si es donés aquest escenari, el Comitè d’Empresa té previst convocar una nova assemblea per decidir «quines accions es prenen al respecte», entre les quals hi ha prevista la vaga, tal com els treballadors ja van anunciar el passat mes de març.Concretament, els operaris del servei de neteja viària i recollida de la brossa (amb plantilla que oscil·la entre les 70 i 80 persones) reclamen que s’apliqui el conveni col·lectiu. «Hem analitzat el conveni i no s’ha respectat l’augment salarial, hi ha un 4% de diferència amb el que els treballadors haurien d’estar cobrant. D’altra banda, el conveni marca 35 hores setmanals, però s’estan fent 37 i mitja, o sigui, mitja hora més cada dia», va explicar al març Toni Carmona, representant del sindicat STR.